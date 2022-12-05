سرايا القدس تؤكد تحقيق اصابات مباشرة في صفوف جنود العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت "سرايا القدس- كتيبة جنين" فجر اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، أنها تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومحيط مخيمها، شمال الضفة المحتلة.

كما أكدت كتيبة جنين، أن مجاهديها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال في أكثر من محور، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، كما استهدفت عدداً من تمركزات القناصة وتجمعات الآليات العسكرية، محققين إصابات مباشرة.

نص بيان الكتيبة

"قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ"

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايـا القـدس كتيبـة جنيـن :::..

التصدي لقوات وآليات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين ومحيط المخيم.

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من التصدي لقوات الاحتلال فور دخولها لمحيط المخيم وأمطرتها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفحرة كما خاض مجاهدونا اشتباكات في أكثر من محور..«المقبرة-ساحة المخيم-الشارع العسكري-محيط منطقة الهدف» كما تمكن مجاهدونا من استهداف عدد من تمركزات القناصة وتجمعات الآليات بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة وخاضوا اشتباك في محيط المقبرة مستهدفين قوة لجيش الاحتلال محققين إصابات مباشرة كما أبقى مجاهدونا قوات وآليات الاحتلال تحت حقل من النيران حتى هروبهم تحت ضربات المجاهدين .

قتالنا ماضٍ حتى القدس

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القـدس-كتيبـة جنيـن

الإثنين 5/ديسمبر/٢٠٢٢م

/انتهی/