منطمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حمّلت سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة النكراء التي تجسد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الصهيوني المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

واستشهد شابين، صباح اليوم، في بيت ريما قرب رام الله شمال الضفة المحتلة، ليرفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة لثلاثة شهداء بعد ارتقاء شهيد من بيت أمر .

وقالت وزارة الصحة في بيان لها:"إنه تم استشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وإصابة شقيقه 21 عاماً بجروح خطيرة (رصاصة في الصدر)، بعد إطلاق الاحتلال الصهيوني النار عليهما في بيت ريما.

وأضافت الوزارة :"إنه تم استشهاد الشاب ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي ٢١ عاماً متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في كفر عين وهو شقيق الشهيد جواد الذي أعلن عن استشهاده قبل قليل".

وكان في وقت سابق، استشهد شاب فيما أصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الاثنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة المحتلة.

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