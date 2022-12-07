اول تعلیق لرونالدو على أنباء انتقاله إلى النصر السعودي

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه رد البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء التي أكدت اتفاقه مع النصر السعودي، استعدادا للانضمام إليه في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأكدت وسائل إعلام برتغالية أن رونالدو أثناء مغادرة لاستاد لوسيل، بعد مباراة البرتغال وسويسرا، سأله الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فرد: "لا، هذا ليس صحيحا"، حسب قناة "بي إن سبورت".



وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي اعتبارا من 1 يناير المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.

وقيمة العقد ستكون أقل بقليل من مائة مليون يورو مضافا له حوافز اقتصادية ممثلة بالإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكانت "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت في وقت سابق أن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.

وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي النصر ‏السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد.‏

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