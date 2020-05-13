حرس الحدود الايراني يضبط نحو طن و ٦١٥ كغ من المخدرات جنوب شرق البلاد

صرح قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، "العميد محمد ملاشاهي"، ان قوات حرس الحدود الايرانية المتموقعة في المنطقة، تمكنوا من رصد تحركات المهربين وبمشاهدة عربتهم وجهوا اليهم الانذار بالتوقف لكنهم لاذوا بالفرار.

واضاف، ان القوات الحدودية قامت في المقابل باطلاق النار صوب المهربين وضيقت عليهم الخناق، ما ادى الى فشل محاولاتهم البغيضة.

وقال قائد حرس الحدود في سيستان وبلوجستان، ان هذه العملية الناجحة افضت الى القبض على اثنين من المهربين ومصادرة عربتين من طراز تويوتا لاندكروز وضبط طن واحد و615 كغ من مادة الافيون المخدرة وغيرها من اجهزة الاتصالات التي كانت بحوزتهم.