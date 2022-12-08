عصر ايرانيان: فشل كبير لسيناريو إيجاد إضراب عام مفبرك في البلاد

تناولت الصحف الإيرانية اليوم الخميس، مواضيع عديدة داخلية وخارجية، منها ما كتبته صحيفة "عصر إيرانيا" بما يخص الأوضاع الداخلية: "فشل كبير لسيناريو إيجاد إضراب عام مفبرك في البلاد"