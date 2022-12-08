آرمان امروز :
فشل محاولة إنقلابية هتلرية في ألمانيا وإعتقال زعيم حركة أبناء الرايخ .(3 كودتاي).
وطن امروز:
محاولة إنقلاب نازية بقلب أوروبا والشرطة الألمانية تعتقل 25 شخصا من أبناء الرايخ .(7 كودتا) .
صحيفة عصر ايرانيان:
فشل كبير لسيناريو إيجاد إضراب عام مفبرك في البلاد
صحيفة خراسان :
الرئيس التركي أردوغان يعبر عن رغبته مجددا بشأن الإلتقاء بنظيره السوري بشار الاسد .(3 در ميان).
صحيفة مردم سالاري ..
الخارجية الأمريكية.. تركيز واشنطن على الإضطرابات في إيران لا على مفاوضات الإتفاق النووي .(3 تمركز ).
صحيفة سياست روز :
الحكومة الفرنسية تستعد لتمرير قانون في البرلمان لتصعيد إجراءات ترحيل اللاجئين .(4 قانون).
صحيفة كيهان:
ملك بريطانيا تشارلز الثالث يتعرض لثاني هجوم بالبيض الفاسد منذ وصوله للعرش
جمهوري اسلامي :
مسؤولون صهاينة يعترفون بتصاعد الإشتباكات في الضفة الغربية بنسبة ثلاثة أضعاف.
صحيفة ايران :
محاولة إنقلابية هتلرية فاشلة في ألمانيا .. وإضرابات عامة وفوضى في فرنسا
صحيفة اطلاعات:
إذعان السعودية و"إسرائيل" ببدء مسار تطبيع العلاقات الثنائية بينهما
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