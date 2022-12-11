قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين بعد اقتحام منزليهما في بلدة يعبد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرين المحرّرين ناهد سليم حمارشة وعلي بعجاوي بعد اقتحام منزليهما في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

ونفّذ المقاومون في المدينة عمليتي اطلاق نار ليلة أمس السبت حيث استهدفوا حاجز الجلمة شمال المدينة، إلى جانب بوابة الجدار الفاصل في قرية عانين غرب جنين.كذلك اقتحمت قوات الاحتلال حيّ عين اللوزة في بلدة سلوان، مع تصدّي الأهالي لهم عند مفترق المزرعة الشرقية وسلواد شمال شرق رام الله.

وسجّلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 19 عملاً مقاوماً، من بينها 7 عمليات إطلاق نار، واندلاع 12 نقطة مواجهة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس، في كل من بير نبالا والطور، وفي النبي صالح وعابود في رام الله.

وشهدت نابلس عمليات إطلاق نار في قوصين وأوصين وحاجز حوارة وحاجز بيت فوريك ورفيديا، وجبل جرزيم، فيما اندلعت مواجهات في أوصرين وسالم، إلى جانب الرزازة في قلقيلية.

وشهدت أريحا وبيت لحم اندلاع مواجهات في المدخل الجنوبي لأريحا، وفي الخضر وتقوع، وفي باب الزاوية وبيت أمر في الخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، سجّلت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعو الأخيرة، 7 عمليات إطلاق نار على قوات الاحتلال في أماكن مختلفة من محافظة نابلس (حاجز بيت فوريك وحاجز حوارة – جبل جرزيم – قوصين – اوصرين - رفيديا).

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زیاد نخاله شدد في ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية على أنّ مجاهدي الضفة فتحوا ثغرة في جدار أوهام المشروع الصهيوني بالسيطرة على الضفة الغربية وتهويدها.

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