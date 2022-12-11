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١١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٢:١٥ م

العراق... السوداني يشكر المرجعية لفتواها المباركة

العراق... السوداني يشكر المرجعية لفتواها المباركة

شكر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في ذكرى الانتصار على الارهاب، المرجعية الرشيدة في العراق لفتواها التي سار على هديها الغيارى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة ذكرى النصر على الارهاب، تقدم رئيس الوزراء العراقي بالشكر والتقدير للمرجعية الرشيدة لفتواها التي سار على هديها الغيارى، فيما أكد ان ذكرى النصر على الإرهاب في العراق هي "حافز لبناء العراق وخدمة لشعبه".

وأكد السوداني، أن العاشر من كانون الأول سيبقى عنواناً عراقيّاً للشجاعة.

وقال السوداني في تغريدة له: "سيبقى العاشر من كانون الأول عنواناً عراقيّاً للشجاعة والتضحية بامتياز، وشكراً للمرجعية الرشيدة لفتواها التي سار على هديها الغيارى".

واضاف: "المجد لكل من صنع هذا النصر، وبورك الدم الطاهر الذي أعاد النبض للعراق والعراقيين".

لافتا إلى أن "ذكرى النصر حافز لبناء العراق وخدمة لشعبه".

/انتهى/

رمز الخبر 1928708

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