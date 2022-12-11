اردوغان: ترشحي للرئاسة في 2023 سيكون الأخير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس التركي، أن ترشّحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون الأخير، لافتا إلى أنه سيسلم الراية بعد ذلك إلى الشباب.

ومن المنتظر أن تشهد تركيا في 2023، انتخابات برلمانية ورئاسية، اعتبرها "أردوغان" سابقاً مفترق طريق، فيما تعول عليها المعارضة من أجل إنهاء سيطرة حزب "العدالة والتنمية" على الحكم لنحو 20 عاماً.

وقال الرئيس التركي خلال خطاب جماهيري على هامش افتتاح مشاريع في ولاية سامسون على البحر الأسود (شمال البلاد): "في عام 2023، ومن خلال الدعم الذي أتلقاه من الشعب باسمي للمرة الأخيرة، سنبدأ بإنشاء مئوية تركيا، وسنعطي الراية المباركة بعدها للشباب"، مضيفا "في مئوية تركيا سنقدم لكم بشرى ونقلات كبرى".

وأضاف الرئيس التركي "أخوكم (قاصداً نفسه) يعمل منذ خمسين عاماً في السياسة، خلال 50 عاماً لم يمضِ سوى في درب الشعب، نام ونهض معه، وهكذا وصل إلى هنا، وكنا على تواصل مع شعبنا، وتحدثنا باسمه، وغضبنا لغضبه، ولم نسِر في طريقنا مع مستشارين مستوردين"، في معرض انتقاده للمعارضة.

وتقول الحكومة التركية إن "أردوغان" (68 عاماً) يحق له الترشح للمرة الأخيرة دستورياً، بحسب التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2017، حيث تنص التعديلات على أن الرئيس يحق له تولي ولايتين دستوريتين تمتد كل ولاية إلى 5 سنوات، ويحق له الترشح مرة ثالثة إذا ذهب البرلمان إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترة حكمه.

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