إعلام تركي: العملية البرية شمالي سوريا ستبدأ قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه نقلت صحيفة "يني شفق"، عن تقرير لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في اجتماع مغلق للحزب الحاكم، أن القوات التركية ستنفذ العملية البرية في شمال سوريا في أسرع وقت ممكن.

ولم تتمكن تركيا من الحصول على الدعم المطلوب من كل من روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال سوريا، ولكن رغم ذلك، أنها تدعي أن العملية جرت بنجاح.

و انتقدت هذه الصحيفة في تقريرها موقف الولايات المتحدة، ووصفته بالمنافق وفي المقابل ايضا قدانتقدت الولايات المتحدة عملية تركيا الجوية في سوريا، حسب ما نقلته صحيفة "يني شفق".

وبدأت تركيا يوم منذ 20 نوفمبر الجاري، عملية جوية ضد حزب "العمال الكردستاني (التركي)" في شمال سوريا، نفذ خلالها سلاح الجو التركي ضربات على مواقع في مدينة عين العرب.

ويدعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية أرضية.

/انتهى/