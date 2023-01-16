ازاحة الستار عن ثلاثة كتب حول شخصیة الشهيد "قاسم سليماني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرى مراسم إزاحة الستار عن ثلاث کتب حول موضوع اغتیال قادة النصر تم اصدارها بواسطة دارنشر روایت فتح تحت عناوین "تقبّلني" الذي يُسلط الضوء على حياة القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، و"موسم الوصول" روایة الشهيد هادي طارمي و"أحلام غير مكتملة" حول الشهيد محمد شيباني.

وخلال حفل ازاحة الستار، تحدث کل من مهدي محمد خاني، مدير دار روايت فتح للنشرو عائلة الشهيد هادي طارمي، وأطياف الزبيدي، زوجة الشهيد محمد شيباني، والسيدة فاطمة مطهري مديرة دار نشر مدرسة الحاج قاسم.

وکما تحدثت السيدة فاطمة مطهري مديرة دارنشر مدرسة الحاج قاسم عن كتاب "تقبّلني"، وقالت ان هذا الكتاب كتب بدعم بحثي من دارنشر مدرسة الحاج قاسم، وکتابة السيدة نجاد صداقات، ودارنشر روایت فتح. الکتاب يحتوي على مواضیح ملخصة حول القائد الشهید الحاج قاسم سلیماني، ویشار فیها الی عدد من الروايات الصحيحة حول الحاج قاسم، ويمكن للباحثين والكتّاب الاستفادة من هذا الكتاب للتعرف على تفاصيل اكثر عن حياة الشهيد الحاج قاسم سليماني.

وفي وقت سابق ازاح رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، الستار عن كتاب سليماني منا أهل العراق" للكاتب أبو لواء البهادلي، خلال مهرجان يوم النصر الذي عقد في مبنى مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى إعلان النصر على "داعش" الإرهابية.

ويتناول الكتاب دور الحاج قاسم سليماني في أخطر ثلاث سنوات في تاريخ العراق الحديث، حيث وصلت عدد صفحاته 560 صفحة، ويعد الكتاب العنوان الأول الذي يصدر من العراق.

وصدرت للبهادلي مؤلفات عدة سابقة توثق بطولات الحشد الشعبي وقادته أحدها عن الشهيد الإعلامي علي الانصاري، ومؤلّف بعنوان "جمال الشهداء" يتحدث عن سيرة القائد الحاج أبو مهدي المهندس، وكتاب ثالث له بعنوان "منهل الجهاد" عن محطات من حياة الشهيد ابو منتظر المحمداوي.

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