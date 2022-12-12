السفير الإيراني في بغداد يلتقي وزير العدل العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ببغداد، محمد كاظم آل صادق، مع وزير العدل العراقي د.خالد شواني، اليوم الاثنين، وقدّم التهاني له بمناسبة تسلمه مهام عمله، وقال: "انتم أهل لها، وعلى قدر المسؤولية سواء في وزارة العدل او مسؤولياتكم السابقة في البرلمان او بقية المواقع الاخرى".

واضاف: "نتطلع الى المزيد من التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين الايراني والعراقي".

ومن جهته، رحب الوزير بهذه الزيارة، واكد على "اهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الايراني، خصوصا وان لدى البلدين تعاون بشتى المجالات، وتواجد لجاليات البلدين باعداد كبيرة تستوجب تنظيم الامور العدلية الخاصة بالاحوال المدنية والوكالات وغيرها من المعاملات الاخرى".

واضاف الوزير: "ان وزارة العدل تسعى من اجل تفعيل العمل المشترك، وبما يضمن المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم مصالح الطرفين".

وحضر اللقاء السيد مدير عام دائرة العلاقات العدلية احمد لعيبي عبد الحسين.

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