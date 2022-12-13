استخدام تقنية الفقاعات النانووية الإيرانية في مزارع دواجن صناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استخدمت شركة تقنية ايرانية نظام الفقاعات النانووية في مزرعتين تجاريتين للدجاج التسمين، حيث ستؤثر استخدام هذه التقنية على المياه التي تستهلك الدواجن، بالإضافة إلى تقليل الخسائر، وزيادة مؤشر الإنتاج.

وكان في السابق، قد أثبتت شركة سراج لتقنية النانو تأثير تقنية الفقاعات النانوية على الانتاجية الافضل في مجال تربية الدواجن التسمين بعد اجراء العديد من الاختبارات، وذلك بالتعاون مع معهد أبحاث الحيوان في البلاد.

وتستخدم هذه التقنية حالياـ في دول مثل ألمانيا وهولندا والهند وإندونيسيا والولايات المتحدة من أجل تربية جميع أنواع الدجاج التسمين والدجاج البياض، ومن المتوقع أن تصبح شائعة في مزارع الدواجن في إيران في السنوات القادمة.

ويذكر ان مولد الفقاعات النانووية هو تقنية تستخدم لاضافة الأكسجين المذاب الى المياه المستخدمة في الزراعة.

ويمكن استخدام هذا المنتج لشركة سراج التقنية لإنتاج جميع أنواع منتجات الدفيئة مثل الفراولة والخيار والخس والطماطم وجميع أنواع أزهار الزينة في إيران.

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