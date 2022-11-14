علماء إيرانيون ينجحون في إنتاج لقاح كورونا بتقنية الـ"mRNA"

وأفادت، ان "سينا مظفري جوين" أستاذ كلية الوراثة والطب الجزيئي في جامعة مشهد للعلوم الطبية قال: لقد نجح علماء جامعة مشهد للعلوم الطبية في إنتاج لقاح يسمى "إريبوكس" يعمل بكفاءة عالية ومماثل الى لقاحات فایزر و بيوتك و مودرنا.

ومع انتشار مرض كورونا، تم تطوير لقاحات بتركيبات مختلفة للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد -19، بما في ذلك لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال، کفایزر و بيوتك و مودرنا و لقد أظهروا فعالية وبناء مناعة أكثر من الانواع الأخرى.

وان النجاح الملحوظ لهذا الطريقة في التطوير السريع للقاحات الفعالة ضد الفايروسات المسببة للامراض وانواع السرطانات، وخاصة اهميتها الاستراتيجية في مواجهة الأمراض المستجدة، شجع العديد من الباحثين في مختلف البلدان، بما في ذلك ألمانيا وأمريكا والصين على تطوير اللقاحات المصنوعه بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وفي هذا الصدد، بدأ علماء جامعة مشهد للعلوم الطبية أنشطتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية لإنتاج وتطوير لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال بالإضافة إلى جيل جديد من اللقاحات المصنوعه بتقنیة الـ "mRNA" متعددة القدرات ضد متحور أوميكرون، بدعم مالي من مقر تطوير تقنية النانو، لجنة تطوير التكنولوجيا الحيوية التابعة للرئاسة الجمهوریة وشركة "سينا نانوأكسجين".

وبعد النجاح في الدراسات الخلوية، أجريت دراسات على الفئران والجرذان والأرانب والقرود، وأجريت العديد من الاختبارات للتحقق من مدى بناء المناعة وسلامة اللقاح.