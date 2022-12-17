أمير عبداللهيان: الرؤوس النووية الصهيونية تهديد خطير لأمنِ منطقتنا المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، إنّ "النظام غيرالشرعي للاحتلال الإسرائيلي يمتلك مئات الرؤوس النووية"، معتبراً أنّ ذلك يعني أنّ "تل أبيب تهديدٌ خطير لأمنِ منطقتنا المشتركة".

وأكّد أمير عبداللهيان في تغريدة عبر تويتر، أنّ "النظام الزائف و غير الشرعي لإسرائيل المحتل والمجرم يمتلك مئات الرؤوس النووية، وهذا تهديد خطير لأمنِ منطقتنا المشتركة".

واعتبر أمير عبداللهيان أنّه "لا شكّ أنٌ المستقبل لأبناء الشعب الفلسطيني العريق".

وذكر تقرير للمعهد الدولي لدراسات السلام في السويد في عام 2020، أن "إسرائيل" احتفظت بعدة رؤوس حربية نووية، بل زادت من عددها. ونقل المعهد عن مصادر بأن "إسرائيل" تمتلك حوالى 200 من هذه الرؤوس الحربية النووية، وهي الوحيدة التي لا تعترف رسمياً بامتلاكها لأسلحة النووية.

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