بالانفوجرافيك.... قائمة أفضل 10 لاعبين في مونديال قطر

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدر نجم المنتخب البرتغالي "برونو فرنانديز" قائمة أفضل لاعبين في المونديال حتى الآن برصيد 8.43 نقطة.

وسجل "برونو فرنانديز" 3 اهداف من مجموع 6 اهداف لفريقه خلال لقاء المنتخب البرتغالي مع منتخب سويسرا مساء الثلاثاء ضمن مرحلة ثمن النهائي في المونديال.

وجاء بعد "برونو فرنانديز"، قائد المنتخب الأرجنتيني "ليونيل ميسي" في المركز الثاني برصيد 7.95 نقطة.

وتأهلت منتخبات برازيلا وفرنسا وارجنتينا والبرتغال والمغرب وانكلترا وهولندا وكراواتيا الى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

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