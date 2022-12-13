وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث الرسمي باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسین دلیریان، أعلن بأنه ستبدأ خلال الأيام المقبلة مفاوضات إيرانیة روسية مهمة لتطوير التعاون المشترك في مجال الفضاء، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الفضائية المشتركة.

وتعقد المحادثات الإيرانیة الروسية حول القضايا المتعلقة بالتعاون في مجال الفضاء بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من منظمة الفضاء الإيرانية ووكالة الفضاء الروسية في جزيرة كيش الایرانیة وعلى هامش معرض كيش للفضاء 2022.

و یذکر انه أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"،(في تاریخ 8،9،2022) قمراً صناعياً إيرانياً محمولاً بصاروخ روسي من طراز "سويوز -2.1B"، من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان. ويعكس هذا التعاون الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين البلدين.

/انتهی/