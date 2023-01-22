حسین دلیریان: تم إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، عن إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية.

واضاف دليريان في تصريح له اليوم الاحد، إن تنفيذ هذا المشروع المسمى بمشروع الشهيد سليماني، والذي يعتبر بالفعل أول مشروع لمنظومة الأقمار الصناعية في بلادنا، له أهمية كبيرة للبلاد بسبب الإنجازات التي تحققت في إنتاج مسلسلات الأقمار الصناعية وشبكاتها.

وتابع قائلا: في الوقت الحالي، مضى أقل من شهر على الموافقة على برنامج الفضاء العشري، ومن أهم بنوده تنفيذ مشروع الشهيد سليماني، ومع بدء عملية طلب العروض وتحديد الشركة المنفذة أو الشركات، تم إطلاق مرحلة تنفيذ هذا المشروع رسميا.

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