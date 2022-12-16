أمريكا تعتزم تدريب الجنود الاوكرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ واشنطن ستنظم مناورات مشتركة لتعليم الجنود الأوكرانيين على كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية، وأضاف أنّ الهدف من هذه الخطوة هو منح الجنود الأوكرانيين تدريبا جماعيا متقدما يسمح لهم بتنفيذ عمليات عسكرية بأسلحة مشتركة ومناورات على أرض المعركة. وسيجري هذا التدريب في ألمانيا، وسيضاف الى التدريبات على الأسلحة التي تُسلم لأوكرانيا.



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