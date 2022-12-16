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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٤ م

أمريكا تعتزم تدريب الجنود الاوكرانيين

أمريكا تعتزم تدريب الجنود الاوكرانيين

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تطوير برنامجها لتدريب الجنود الأوكرانيين اعتباراً من الشهر المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ واشنطن ستنظم مناورات مشتركة لتعليم الجنود الأوكرانيين على كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية، وأضاف أنّ الهدف من هذه الخطوة هو منح الجنود الأوكرانيين تدريبا جماعيا متقدما يسمح لهم بتنفيذ عمليات عسكرية بأسلحة مشتركة ومناورات على أرض المعركة. وسيجري هذا التدريب في ألمانيا، وسيضاف الى التدريبات على الأسلحة التي تُسلم لأوكرانيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1928877

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