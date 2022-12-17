مسیرات یوم الشهید تجوب شوارع البحرین

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سماحة آية الله عیسی قاسم وبمناسبة ذكرى یوم الشهید (البحرینی)، قال: "يومُ الشهداء" مِن أجلِ ألاّ تُنسى الأهدافُ النبيلةُ الكبرى التي يعنيها تحقّقُ النصرِ للإسلام، وتكتسبُ قيمتها المثلى من صدقِ الولاءِ لله. یوم الشهداء لابد أن يرتفع الصوت عالياً وتكثر فعاليات الشعب السلمية المثرة التي تطالب بحقوق الشعب بالكامل و هذا ما تنتظره ارواح الشهداء ويفرضه واجب الشرع".

وقال سماحة الشيخ علي سلمان أحد زعماء المعارضة البحرينية في نفس السیاق: "نعاهد أسر الشهداء الابرار على إكمال المسيرة حتى تحقيق المطالب التي ضحى من أجلها الشهداء. الرحمة على سماحة الشيخ الجمري وعلى جميع الشهداء ابتداء من الهانيين اللذان سقطا في 17 ديسمبر مرورا بكل الشهداء وصولاً لشهدائنا اليوم".

ونظم بحرينيون تظاهرات شعبية في ذكرى سقوط أول شهيدين في انتفاضة العام 1994م وأطلقوا هتافات ضد ملك البحرين خلال المظاهرات. وأكد أهالي بلدات السنابس وابوصیبع في البحرين المضي على طريق الشهداء، كما طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

وعقد تكتل المعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، مؤتمرا صحفيا تحت عنوان معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء وذلك بذكرى استشهاد شابين بحرينيين بمثل هذا اليوم من عام 1994 أثناء احتجاجهما ضد النظام المستبد وسياساته القمعية.

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