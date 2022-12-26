البحرینیون یجبرون الصهاينة على الغاء اولى فعاليات احتفالهم بعيد "حانوكا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذکرت قناة اللؤلؤة البحرينية أنّ تظاهرة جماهيرية حاشدة في المنامة، أدّت إلى إلغاء أولى فعاليات ما يسمى "عيد الأنوار" اليهودي "الحانوكا"، التي كان من المقرر انطلاقها مساء امس، والتي سمح النظام البحريني المطبّع بالاحتفال به في المملكة.

وحسب تقریر القناة سلطات البحرين تحول منطقة "باب البحرين" الواقع في مرکز مدینة المنامة إلى ثكنة عسكرية تزامناً مع مسيرة البحرينيين الحاشدة، والتي أجبرت الصهاينة على الغاء اولى فعاليات احتفالهم بعيد "حانوكا" وسط العاصمة المنامة.

وفي وقت سابق، دعت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، الشعب البحريني للتعبير عن رفضه للتطبيع بكافة صوره وأشكاله، معلنةً عن رفضها لأي طقوس صهيونية على أرض البحرين.

كما شددت على أنّ "السماح للمجموعات الصهيونية بدخول البحرين وإقامة مسيرات إستفزازية في العاصمة يمثل نموذجاً لمحاولة فرض التطبيع الاجباري على الشعب بعيداً عن حريته وإرادته".

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