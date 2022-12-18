السيد الحكيم يدعو الى الضرب بيد من حديد على رؤوس الإرهاب وفلول خلاياه النائمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال السيد الحكيم، في بيان:"آلمنا نبأ استشهاد وإصابة عدد من منتسبي وضباط الشرطة الإتحادية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك أثر انفجار عبوة ناسفة إستهدفت دورية لهم أثناء تنفيذهم واجب وشرف الخدمة".

واضاف السيد الحكيم "وإذ نبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم ذويهم الصبر والسوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، فإننا نحث الجهات الأمنية المختصة على تتبع خيوط الجريمة وإنزال القصاص العادل بمرتكبيها والضرب بيد من حديد على رؤوس الإرهاب وفلول خلاياه النائمة.. حمى الله محافظة الأخاء وجميع ربوع وطننا الحبيب".

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