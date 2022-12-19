  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٤٧ ص

أمير دولة قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

أمير دولة قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، منتخب الأرجنتين بفوزه ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد أن هزم منتخب فرنسا في ركلات الترجيح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير قطر في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة"، موجهًا شكره لكل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس .

و أضاف: "مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

و توج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم الأحد بقطر.

/انتهى/

رمز الخبر 1928972

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات