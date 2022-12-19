أمير دولة قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير قطر في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة"، موجهًا شكره لكل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس .

و أضاف: "مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

و توج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم الأحد بقطر.

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