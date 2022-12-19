وزير الطاقة: نيكاراغوا تستضيف اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير النيكاراغوي حضر الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين في العاصمة طهران، بين وزير الطاقة الايراني و وزير خارجية نيكاراغوا "دنيس مونكادا"، بحضور سفير هذا البلد لدى الجمهورية الاسلامية.

وفي اشارة الى تاريخ العلاقات العريقة بين طهران وماناغوا، قال محرابيان : منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران، لطالما شاهدنا تعاملا جيدا بين البلدين، مضافا الى التواصل المستديم الذي لوحظ في جميع الفترات بين رؤساء جمهورية ايران ونيكاراغوا.

وزير الطاقة، نوه في هذا اللقاء ايضا، بتركيز الحكومة الايرانية الحالية على تطوير العلاقات مع دول امريكا اللاتينية؛ وعلى سبيل المثال، تطرق "محرابيان" الى التعاون القائم في مجال الطاقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذه الدول، مؤكدا بان هذه الاواصر اخذة بالتوسع.

كما لفت الى اهمية دور القطاع الخاص في سياق تطوير العلاقات بين طهران وماناغوا؛ مؤكدا على ضرورة توفير الدعم الحكومي لتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشان.

مونكادا: هناك الكثير من مجالات التعاون تربطنا بإيران

من جانبه، اعتبر وزير خارجية نيكاراغوا، وجود الكثير من مجالات التعاون مع ايران؛ مصرحا خلال اللقاء مع وزير الطاقة الايراني اليوم، ان البنى التحتية باتت متاحة لبناء تعاون ثنائي في مجالات المياه والزراعة والصناعة والتعليم العالي.

ونوه "مونكادا" الى وثيقة التعاون الشاملة بين ايران ونيكاراغوا التي وقعت امس بواسطة وزيري خارجية البلدين؛ موضحا ان هناك العديد من المشتركات التاريخية، بما في ذلك انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 والثورة النيكاراغوية في العام ذاته، وداعيا الى توظيف هذه المقومات لصالح العلاقات الثنائية.

وتابع وزير خارجية نيكاراغوا : طهران وماناغوا اتخذتا خلال السنوات الاخيرة خطوات بناءة ومؤثرة في مجال التعاون المشترك ولاسيما التبادل التجاري؛ واصفا هذه الاجراءات بانها تصب في اهداف توسيع العلاقات الايرانية النيكاراغوية.

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