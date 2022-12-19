طهران وموسكو ستوقعان اتفاقية في مجالات متعددة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وكالة "تاس" للأنباء صرحت بانه جاء في هذه الوثيقة: إن الحكومتين الروسية والإيرانية تعزمان توقيع اتفاقية للتعاون في مجالات الصحة والتعليم والعلوم الطبية وان هذا الاتفاق قدمته وزارة الصحة الروسية وحظي بتاييد وزارة الخارجية الروسية والجانب الإيراني.

ووفقًا لهذه الاتفاقية ، سيتم تشجيع التواصل المباشر بين القطاع الصحي والطبي والمؤسسات العلمية في إيران وروسيا وسيتم هذا التواصل من خلال تبادل المعلومات والخبراء والمعلمين والجامعيين والبحث العلمي المشترك وما إلى ذلك بين إيران وروسيا.

ولإيران وروسيا مصالح وأهداف مشتركة في غرب آسيا ، وبغض النظر عن القضايا المختلفة، فإن هذه الأهداف المشتركة ستكون دائمًا ثابتة ومن المرجح أن تزداد وعلى سبيل المثال ، في محادثات فيينا ، من أجل زيادة الأمن في المنطقة ، دعت روسيا إلى استقرار وتقارب العلاقات بين دول الخليج الفارسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق في بيان أنه على الرغم من العقوبات الغربية ضد روسيا وإيران ، فإن موسكو وطهران ستعززان تعاونهما في جميع المجالات.

والتقى وزيرا خارجية ايران وروسيا حسين أمير عبداللهيان وسيرغي لافروف على هامش الاجتماع الثالث لوزراء خارجية جيران أفغانستان في الصين وعقدا جولة من المحادثات.

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