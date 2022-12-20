بنك روسي يتحدى العقوبات ويطلق خدمة التحويلات المالية إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلق بنك "VTB" الروسي خدمة تحويل الأموال بالريال الإيراني، ليكون أول بنك يسمح بهذه الخدمات المتاحة للأفراد والكيانات القانونية.

وصرح البنك بأنّ عمليات التحويل ستستغرق يوماً واحداً فقطـ، وسيكون الحد الأقصى لعملية التحويل هو 20 مليون روبل روسي، ما يعادل 300 ألف دولار أميركي، على أن لا يتعدّى أكثر من مليون دولار شهرياً.

وأعلن البنك، في بيانه، أنّ العمولة على هذه العمليات هي 1% فقط، مؤكداً أنّ الأموال ستكون في حساب مصرفي إيراني في يوم العمل التالي.

وسيحتاج العملاء أولاً إلى إنشاء حسابٍ جارٍ في بنك "VTB" بالريال الإيراني عن طريق شراء العملة عبر الإنترنت أو عبر تطبيق في الهاتف المحمول. ويمكن أيضاً إجراء المعاملات عن طريق إيداع الريال فروع "VTB".

وقال البنك في البيان: "أصبحنا أول بنك ينفذ التحويلات المالية الدولية إلى إيران، ونتوقع أن تكون مطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز العلاقات التجارية ونمو التعاون الاقتصادي وتنمية السياحة بين البلدين".

وبهذه الخطوة، سيكون بنك "VTB" ثاني أكبر بنك في روسيا يتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بشكل مباشر، حسب ما ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أمس. وكانت واشنطن قد غرّمته 9.5 مليون دولار لانتهاكه العقوبات المصرفية عام 2014.

وفي عامي 2008 و2009، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك لسماحه بـ69 تحويلاً مالياً بقيمة 41 مليون دولار تقريباً، لمصلحة شركة روسية تابعة لبنك "ملي" الإيراني.

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