مسؤول إيراني: القطاع الصناعي حقق نموا بنسبة 4.9% خلال الأشهر الست الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "أمين" قال في تصريحه خلال المهرجان السادس عشر للمنتجين والمدراء الشباب، اليوم الإثنين: "إن هاجسنا جميعا هو الاقتصاد والإنتاج ، مضيفاً إن النشطاء الاقتصاديين يدركون بوضوح التحديات والمشكلات، لكن الاتجاه العام للإنتاج واعد للغاية.

وفي إشارة إلى الأرقام التي نشرها مركز الإحصاء حول معدل النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الجاري ، قال: أن النمو في قطاع الصناعة بلغ 4.9 في المائة ، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2018 ، مقابل 3 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.

وصرح فاطمي أمين أن إحصاءات نمو الإنتاج في الشركات المدرجة في قطاع الصناعة والتعدين هي علامة أخرى على النمو ، وقال: تم تسجيل نمو في الإنتاج بنسبة 6.5٪ في الشركات المدرجة وشهر نوفمبر هو الشهر الخامس الذي يستمر فيه النمو.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية قد شهدت أيضًا نموًا بنسبة 17٪ هذا العام ، وأكد أن هذه الأرقام تظهر ما يحدث في اقتصاد البلاد ، على الرغم من أن كل شيء ليس مثاليًا ، ولكن حدث تطور كبير.

وأوضح الوزير أن معدل التضخم الشهري انخفض إلى 2٪ في النصف الثاني من العام الجاري ، وأضاف: على الرغم من الاتجاه الهابط للتضخم ونمو الإنتاج ، إلا أن هناك تحديات لأننا شهدنا التضخم منذ سنوات عديدة وما زالت آثاره مستمرة.

وأكد فاطمي أمين أنه مع التضخم تتعطل الأسعار النسبية ، يستفيد البعض قليلاً بينما يعاني الآخرون من الخسائر ، وقالت: إن السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد هو الإنتاج لأنه يؤدي إلى التوزيع الصحيح ، الأمر الذي يتطلب جهودًا جماعية من الحكومة والقطاع الخاص لتصحيح هذا الاتجاه.

وأكد قائلا: إذا سلكنا الطريق الصحيح في قطاع الحوكمة بالتسهيل والإشراف المناسب ووضع السكة على القضبان، فيمكننا تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الاستقرار بمشاركة بعضنا البعض.

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