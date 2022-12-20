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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١١:٠٨ م

آلاف المرضى بالفشل الكلوي في اليمن مهددون بالموت الحتمي نتيجة قرب نفاد الأدوية

آلاف المرضى بالفشل الكلوي في اليمن مهددون بالموت الحتمي نتيجة قرب نفاد الأدوية

أكد مسؤول التعاون الدولي بوزارة الصحة اليمنية، مرتضى المرتضى، اليوم الاثلاثاء، أن أدوية الفشل الكلوي في مخازن وزارة الصحة قاربت على النفاد بنهاية العام الحالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مسؤول التعاون الدولي بوزارة الصحة اليمنية، مرتضى المرتضى، أوضح اليوم الاثلاثاء، لقناة "المسيرة" اليمنية، أن 4150 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بالموت الحتمي إذا توقفت جلسات الغسيل الكلوي بنفاد الأدوية.

وقال: "خاطبنا منظمات الأمم المتحدة منذ شهور بشأن توفير أدوية الفشل الكلوي للعام 2023 والتلكؤ سيد الموقف".

وبيّن أنه بسبب الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة، الدولة غير قادرة أن تستورد الأدوية، ولذا نلجأ لمنظمات الأمم المتحدة.

ولفت مسؤول التعاون الدولي بوزارة الصحة إلى أن وثائق وزارة الصحة العامة التي تعرضها المسيرة تظهر مطالبات لمنظمة الصحة العالمية منذ يناير 2022م بتوفير أدوية الفشل الكلوي والتحذير من نفاد المخزون.

المصدر: المسيرة

/انتهى/

رمز الخبر 1929043

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