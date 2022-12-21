امير عبداللهيان يؤكد على اهمية نقل غاز تركمانستان عبر ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية الايراني، خلال اتصال هاتفي، الليلة الماضية، مع وزير خارجية تركمانستان، رشيد مرودوف، التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية.

وهنأ اميرعبداللهيان نظيره التركمانستاني بذكرى حياد هذا البلد، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، واعتبر مسألة نقل الغاز التركمانستاني عبر اراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية أمرا مهما.

وبدوره، أكد وزير خارجية تركمانستان أن بلاده ليست لديها قيود في مجال تطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية، مشيرا إلى اتفاق كلا البلدين على عقد لجنة اقتصادية مشتركة مطلع العام المقبل.

وقيّم رشيد مرودوف، تعاون البلدين في الاوساط الدولية بالضرورة المُلحّة، بما في ذلك "منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التعاون الإسلامي".

وفي جانب آخر من تصريحاته، أدان مرودوف، الحادث الارهابي الذي وقع في مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في مجال مكافحة الإرهاب في إطار القانون الدولي.

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