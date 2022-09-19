إيران ترفض رفضا قاطعا أي تصريحات تدخلية للسلطات الأميركية في شؤونها الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، قال في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين حول تصريحات مستشار الأمن القومي الاميركي بشأن المواطنة الايرانية مهسا أميني التي توفيت اثر نوبة قلبية خلال استدعائها من قبل شرطة الآداب لنصيحتها بالتزام الحجاب: "إننا نرفض رفضًا قاطعًا أي تصريحات تدخلية للسلطات الأميركية في الشؤون الداخلية لإيران. إذا كانت الحكومة الأميركية قلقة على الشعب الايراني حقا، فعليها أن توقف حصارها الظالم والأحادي الجانب وغير القانوني على الشعب الايراني منذ عقود ، وان تكف عن ممارسة سياساتها الجائرة ضد هذا الشعب".

وأضاف كنعاني: "مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الأميركيين تعد تدخلا في شؤون إيران الداخلية، وإيران تعتبر هذه التصريحات غير مفيدة وتنصح مسؤولي الحكومة الأميركية بالتعامل مع قضاياهم الداخلية وحقوق الشعب الاميركي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة".