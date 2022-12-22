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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:٥٢ م

شبان فلسطينيون يحرقون البرج العسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر بالخليل

شبان فلسطينيون يحرقون البرج العسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر بالخليل

أحرق شبان فلسطينيون، مساء اليوم الخميس، البرج العسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأنه اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب البرج العسكري على مدخل بيت أمر بالخليل، حيث قام الشبان باحراق البرج بالزجاجات الحارقة.

ويُشار إلى أنه بشكل دائم تندلع مواجهات في هذه المنطقة بين الشبان وقوات الاحتلال التي تطلق الرصاص والغاز تجاه الشبان ما ينتج عنه إصابة بعضهم بجراح مختلفة.

وتصاعدت عمليات المقاومة في الآونة الأخيرة وخاصة في العام الحالي الذي شارف على الانتهاء ويعد العام الأقسى على الاحتلال من حيث حصيلة القتلى التي وصلت لـ31 قتيلاً./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم

رمز الخبر 1929095

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