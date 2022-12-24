الشيخ الخزعلي: بفضل دماء قادة النصر انتصرنا على المؤامرة الخطيرة التي استهدفت العراق

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، قال اليوم السبت، في كلمه له خلال المؤتمر العلمي الأول بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر الذي نظمه تجمع روافد الشبابي في فندق المنصور ببغداد، إن "الشهيدين العظيمين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني فتحا بحياتهما الجديدة حياة جديدة لهذا الجيل وان دماءهما تركت اثراً جديداً لم يكن موجوداً سابقاً".

وأكد أن "قادة النصر مازالوا فاعلين ومؤثرين وتأثيرهم مستمر وموجود، داعيا الأجيال الى استلهام الصبر والصمود من دماء الشهداء".

وأضاف أننا “استلهمنا من قادة النصر القوة والحكمة والخير وسنظل نستلهم منهما لبناء العراق وتحقيق سيادته"، مؤكدا أننا "بفضل دماء قادة النصر انتصرنا على المؤامرة الخطيرة التي استهدفت العراق".

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