طهران تُحيي الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في 3 يناير

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال مسؤول اللجنة الشعبية لاحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، أن الشهيد سليماني كان بطل الحرب ضد الإرهاب، مضيفا: لقد شهدنا جميعًا، حسب اعتراف هيلاري كلينتون، أن تنظيم داعش من صنع الأمريكيين ورعاهم. الشهيد سليماني حارب داعش وكان بحق بطل محاربة الإرهاب في المنطقة وإفشال مخططات أمريكا والكيان الصهيوني في الشرق الأوسط.

واضاف مقدم فر لن نسمح بأن تنسى قضية اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ويجب أن تتابع هذه القضية حتى معاقبة ترامب.

وفي مؤتمر صحفي، قال الدكتور مقدم فر، ان الرأي العام العالمي يعتبر النظام الأمريكي نظاماً إرهابياً. حيث اغتال بطل مكافحة الإرهاب الذي كان ضيفا على دولة أخرى.

ودعا مسؤول اللجنة الشعبية لاحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، وسائل الإعلام الاستمرار في المتابعة، وقال، لقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في ايران.

وأشار الى ان مؤسسة الحاج قاسم تنشط وتنتج على مدار العام حيث تم نشر أكثر من 700 كتاب عن الحاج قاسم.

واضاف، أن هذه الأعمال قام بها المواطنون أنفسهم. لقد طلبنا منهم ارسال ومشاركة الأعمال حتى يتمكن الجميع من الوصول إليها.

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