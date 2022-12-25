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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٨ ص

انقطاع الكهرباء عن 19 ألف أسرة يابانية لسبب غير معروف

انقطاع الكهرباء عن 19 ألف أسرة يابانية لسبب غير معروف

أعلنت السلطت اليابانية أن ما يقرب من 19 ألف أسرة، تعرضوا لانقطاع الكهرباء في جزيرة هوكايدو الشمالية اليابانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب ما ذكرته هيئة تنظيم الكهرباء اليابانية فإن حوالي 19 ألف أسرة في جزيرة هوكايدو شمال اليابان انقطعت عنهم الكهرباء لسبب غير معروف. وقالت الشركة إن ما يقرب من 13500 منزل أصبح بدون كهرباء في مدينة مومبيتسو، ونحو 3000 منزل في مدينة أومو ونحو 2600 منزل آخر في مدينة أوكوبي.

وفيما لم يتم تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي بعد، قالت الإذاعة اليابانية إن قوات الدفاع الذاتي تم نشرها للمساعدة في أعمال الإصلاح الجارية.

وأنشات السلطات المحلية مراكز إيواء مؤقتة للسكان في جميع أنحاء المدن لفترة أعمال الإصلاح، حيث يمكن للناس الحصول على الطعام وشحن هواتفهم المحمولة على الفور، اعتبارًا من بعد ظهر اليوم الأحد.

وكان تساقط شديد للثلوج قد ضرب شمال وغرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع مما تسبب في انقطاع الكهرباء، وتأخير خدمات السكك الحديدية والاختناقات المرورية.

/انتهى/

رمز الخبر 1929163

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