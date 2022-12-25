عبد السلام: السيد عبدالملك أكد للوفد العماني أن أي إجراءات اقتصادية تستهدف اليمن ستقلب الطاولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح عبدالسلام في تصريح لقناة "المسيرة" اليمنية، اليوم الأحد، أنه منذ انتهاء الهدنة أجرى الوفد الوطني نقاشات مكثفة مع أطراف عدة من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط.

وشدد بأن أي إجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن ستقلب الطاولة، والأشقاء من سلطنة عمان سمعوا كلاماً واضحاً من السيد القائد.

وقال عبدالسلام: "قواتنا على الميدان فرضت قواعد اشتباك جديدة، وعلى الطرف الآخر إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة، وحالياً لسنا أمام أي التزام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هناك جهود محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم.

وأضاف: أن الملف الإنساني وفي مقدمته صرف المرتبات وفقاً لميزانية النفط والغاز 2014 لاتزال أولويتنا في المفاوضات، لافتا إلى أن صادرات النفط والغاز يجب أن تذهب لمصلحة صرف المرتبات لكافة الموظفين من كل المحافظات بلا استثناء.

ونوه عبدالسلام بأن الحديث عن وقف إطلاق نار دائم يجب أن يقابل بفك حصار دائم، وصرف مرتبات بشكل دائم، وخروج للمحتل، مؤكدا أنه لا يمكن أن نذهب للحوار السياسي في ظل أجواء معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية.

وحذّر رئيس الوفد الوطني من أي إجراءات اقتصادية تستهدف بلدنا قد تقلب الطاولة وتعيدنا إلى نقطة الصفر.

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