الجهاد الإسلامي: القائد "حميد" كانت له إسهامات قوية في دحر الاحتلال عن غزّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي قال في هذا الصدد: " ختمت مسيرة القائد الوطني والمجاهد الكبير مقلد حميد ، بشهادة تليق بجهاده وأعماله العظيمة، فارتقى شهيداً بعد أن واجه الاحتلال وأثخن في جنوده في العديد من العمليات الجهادية التي تابعها وأشرف عليها بنفسه تخطيطاً وتنفيذاً. "

وأكد سلمي، أن القائد مقلد حميد غاب جسداً لكن نهجه اتسع وامتد عبر أجيال من المجاهدين الذين حملوا لواء الجهاد من بعده فكانوا خير خلف لخير سلف.

وأضاف سلمي:" في ذكرى ارتقاء القائد الكبير أبي حمزة نستذكر رجلاً تمترس في الدفاع عن شعبه وأرضه ومقدساته ، نستذكر رجلاً تحمل المسؤولية بكل ثبات وعزم ، وواجه كل الصعوبات وقاد العمل الجهادي لسنوات رغم قلة الإمكانات ، مؤمناً بالله ومستعيناً به في قضاء الحوائج. "

وتابع سلمي :"رحمك الله يا أبا حمزة ، وإنّا على دربك سائرون ، وهذه كتائب وسرايا المجاهدين تمضي في كل الساحات تحمل وصيتك وأمانتك التي تركتها ، وبإذن الله تمضي مشاعل الجهاد حتى التحرير والعودة."

المصدر: فلسطين اليوم

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