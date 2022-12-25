الرئيس الإيراني يهنئ بابا الفاتيكان بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي، ارسل رسالة الى بابا الفاتيكان "فرنسيس"مهنئا اياه وجميع أتباع الطائفة المسيحية بذكرى ميلاد النبي "عيسى بن مريم" (عليه السلام)، واقتراب رأس السنة الملادية 2023.

واستدل رئيسي في خطاب التهنئة إلى البابا فرنسيس، بآيات القران الكريم من سورة مريم (س)، التي تسلط الضوء على المكانة الرفيعة للسيد المسيح (ع) ورسالته المنادية بالوئام والحرية الحقيقية، والمبشرة بنجاة وسعادة البشرية.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله، في أن تتحقق السعادة البشرية خلال العام الجديد بفضل التعاليم القيمة للأنبياء بمن فيهم السيد المسيح (ع)، والمثابرة على طريق القيم الإلهية، وان تملأ العدالة والوئام الشعوب جميعا.

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