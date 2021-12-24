الرئيس الايراني يهنئ بميلاد السيد المسيح علية السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي في رسالة بميلاد عيسى بن مريم (ع) إلى البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية ولجميع مسيحيي العالم. مضيفا بان ذكرى هذه الولادة المباركة كفرصة لتكريم السيدة مريم (عليه السلام) وتذكيرًا بالصفات الأخلاقية مثل الإيثار وتبشر بخلاص المظلوم السيد المسيح عليه السلام في الوقوف ضد طغيان الظالمين. وتأمل في مستقبل مشرق للبشرية.

نص رسالة على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة البابا فرنسيس

رئيس الكنيسة الكاثوليكية

أبارك من صميم القلب ذكرى ولادة نبي السلام والعطف السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وبداية عام 2022 م لسعادتكم وكل مسيحيي العالم.

إن ولادة نبي الله عيسى علية السلام هي إظهار لإرادة الله وقوته، والمكانة الروحية للسيدة العذراء مريم تظهر عظمة مكانة المرأة في أنطولوجيا الأديان السماوية ومقام المراة في الاديان الالهية.

والاحتفال بهذه المولد المبارك هو فرصة لتكريم السيدة العذراء مريم (عليها السلام)، وتذكيرًا بالصفات الأخلاقية للإيثار وبشارة لخلاص المظلوم، ووقوف النبي عيسى (ع) ضد الاستبداد والحكام، يعطي الأمل بمستقبل مشرق للبشرية.

وأشكر سماحتكم على الجهود لتقريب القلوب وآراء أتباع الديانات الإبراهيمية، وأسأل الله العلي القدير الصحة والعافية، والسعادة والعزة لجميع عباد الله وجميع البشر.

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