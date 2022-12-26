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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:٤٥ م

إنتاج 3 أنواع من الأحماض الأمينية لمرضى التمثيل الغذائي لأول مرة في ایران

إنتاج 3 أنواع من الأحماض الأمينية لمرضى التمثيل الغذائي لأول مرة في ایران

أعلن رئيس قسم الحليب المجفف في منظمة الغذاء والدواء الایراني، بهادر صيدمحمديان، عن إنتاج 3 أنواع من الأحماض الأمينية التي يحتاجها مرضى التمثيل الغذائي لأول مرة في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسؤول الإيراني، صرح بانه من أجل دعم شركات التصنيع وتقليل الاعتماد على التوريد، اصدرنا دعواتا في 3 مراحل لإنتاج المادة الخام والمنتج النهائي للحليب المجفف.

وأضاف: اثر هذه الدعوات، وبعد إنتاج العديد من المنتجات، لحسن الحظ هذه المرة نجحت إحدى الشركات المصنعة في إنتاج 3 أحماض أمينية يحتاجها مرضى التمثيل الغذائي(L-VALINE 1000 و L-GLYCINE1000 و L-ISOLEUCINE 10) وحصلت على موافقة المديرية العامة لمختبرات مراقبة الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف: "انه تم إصدار ترخيص تصنيع الأحماض الأمينية لمرضى التمثيل الغذائي، وقد وصلت هذه المنتجات إلى مرحلة الإنتاج بالتعاون مع المراكز الطبية والجمعيات العلمية المتخصصة ذات الصلة، وستصل قريبًا إلى مرحلة الإنتاج الضخم."

وصرح صيدمحمديان: "انه بشكل عام، تستخدم جرعة واحدة من الأحماض الأمينية مع تركيبة قائمة على الكربوهيدرات لإدارة النظام الغذائي للمرضى الذين يعانون من اضطرابات خلقية في استقلاب البروتين."

/انتهى/

رمز الخبر 1929208

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