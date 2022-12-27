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٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:١٦ م

العميد فدوي: أمريكا وحلفاؤها فشلوا في كل مؤامراتهم ضد الثورة الاسلامية

العميد فدوي: أمريكا وحلفاؤها فشلوا في كل مؤامراتهم ضد الثورة الاسلامية

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري العميد "علي فدوي" ان الشعب الايراني اثبت دعمه للثورة الاسلامية خلال التشييع المهيب لرفات شهداء الحرب المفروضة، الذي شهدته العاصمة طهران اليوم، مشدداً على أن أمريكا ومن معها فشلوا في مؤامراتهم ضد الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريحه لقناة العالم، علی هامش تشييع رفات 200 شهيد مجهول الهوية، قال العميد فدوي: "كلما سنحت الفرصة للشعب الايراني، أعلی صوته بأنه الی جانب جبهة الحق وحزب الله".

وأكد ان امريكا وحلفاؤها فشلوا في كل مؤامراتهم ضد الثورة الاسلامية خلال 44 عام وأثبتوا صحة مقولة ان حزب الشيطان لايفلح حيث أتی.

وأشار الی تشييع رفات 400 شهيد مجهول الهوية في شتی محافظات ايران، مؤكداً ان الشعب الايراني، خرج الی جبهات القتال خلال الحرب المفروضة دفاعاً عن الثورة الاسلامية واليوم ايضاً خرج لتشييع رفات الشهداء ليجدد دعمه لثورة الاسلامية.

وأكد العميد فدوي انه مهما تجددت الضغوط علی الثورة الاسلامية وتنوعت وتحدثت، فإنها محكومة بالفشل وقد وعد الله بأن حزب الشيطان هم الخاسرين.

المصدر: قناة العالم

/انتهى/

رمز الخبر 1929235

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