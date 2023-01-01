اليمن... استشهاد 8 مدنيين جراء قصف صاروخي ومدفعي للتحالف في صعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ارتفع عدد ضحايا قصف التحالف السعودي على المناطق الحدودية غربي صعدة إلى 14 جريحاً، بعد وصول 6 جرحى بينهم 3 مهاجرين أفارقة إلى مستشفى مديرية مُنَبِّه الحدودية مع جيزان السعودية.

ومنذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية برعاية الأمم المتحدة، في الثاني من نيسان/أبريل حتى نهاية العام 2022، وثّقت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، استشهاد وإصابة 3258 مدنياً بينهم مهاجرون أفارقة، من جرّاء قصف قوات التحالف السعودي على المناطق الحدودية بصعدة.

وأكدت الوزارة استشهاد 285 وجرح 2973 من المدنيين، في مديريات محافظة صعدة الحدودية، إثر الاستهداف المباشر والقتل المتعمد من قبل الجيش السعودي. وقالت وزارة الصحة اليمنية في حكومة صنعاء، إنّ "جيش العدو السعودي استخدم قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة ومارس التعذيب بالكهرباء وماء الأسيد بحق الضحايا منذ بداية الهدنة".

من جهته، أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في صنعاء، أمس السبت، تقريراً يوثّق "جرائم العدوان الأميركي السعودي خلال عام 2022 من العدوان على اليمن".

وقال مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، إنّ "عدد ضحايا حرب التحالف السعودي على اليمن خلال العام 2022 بلغ 3083 شهيداً وجريحاً من المدنيين (643 شهيد و2440 جريح).

وأكّد رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، يوم أمس، أنّ "صنعاء ثبّتت، خلال عام 2022، مُعادلة مهمة في إطار المنازلة العسكرية، عبر ما تحقق من تقدم في الجبهات، واستهداف العمقين السعودي والإماراتي".

بدوره، أمل نائب رئيس حكومة صنعاء، بعد زيارة الوفد العُماني لليمن، أنّ يعي التحالف السعودي ماهيّة الرسائل التي حملها الوفد العُماني، ويؤكد أنّ موقف حكومة صنعاء يؤيد السلام العادل الذي يحفظ اليمن.

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