الصحة الإيرانية تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أعلنت في بيانها الصادر اليوم الاحد، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن تسجيل 117 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

واضاف البيان ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا المرض داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و561 الفا 925شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و708 حالة، وارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و336 الفا و443 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و226 الفا و267 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

وفي سياق متصل اعلنت اللجنة المركزية لمكافحة كورونا في ايران، انه بعد الكشف عن حالات الاصابة بالسلالات الجديدة من المتحور "اوميكرون"، ينبغي للمواطنين اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية، بما في ذلك اخذ الجرعات التذكيرية للقاحات المضادة، بهدف احتواء الموجة الجديدة المرتقبة لجائحة كورونا في ايران.

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