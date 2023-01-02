باقري: نتابع قضية اغتيال قادة النصر مع العراق ونبحث آلية ملاحقة المجرمين قانونياً

اعلن مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية : إن جمهورية إيران الإسلامية ، بصفتها عضوا فاعلا ومسؤولا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي ، لديها القدرات والمعرفة والتكنولوجيا النووية ، وكان لها دوما تعاون جاد وفعال مع الوكالة ، وسيستمر هذا التعاون بالتأكيد في المستقبل ايضا.

وقال علي باقري ، المساعد السياسي لوزير الخارجية نائب السياسي لوزارة الخارجية ، للصحفيين اليوم (الاثنين) ، ردا على سؤال حول المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عملية المحادثات كانت عملية مستمرة وما زالت مستمرة ولم تتوقف وتتم متابعة العمل بجدية وليس هناك حاجة لاثارة الاجواء الاعلامية.

وحول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل غروسي إلى طهران ، قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، كعضو فعال ومسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشارالنووي ، وكدولة لديها القدرات والمعرفة والتكنولوجيا النووية ، وكان لديها دوما تعاون جاد ومؤثر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستواصل هذا التعاون بالتأكيد.

صرح باقري حول متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني: "هنا يجب أن نسعى ونستغل كل طاقاتنا الوطنية وقدرات العراق حتى نتمكن على الصعيد الدولي من متابعة اليات نقوم على أساسها تحديد أطر ومكونات القانون الدولي الذي يمكننا من ملاحقة المجرمين والإرهابيين قانونيا".

واضاف: "ان موضوع توثيق هذه القضية مهم جدا وقد تم عمل جاد في ايران والعراق بهذا الصدد ، والاتصال وربط الوثائق التي لدينا نحن والعراقيين عملية يتم متابعتها بجدية ونحن نتمنى ان نشهد في الجولة الجديدة للجنة المشتركة بين ايران والعراق التي من المقرر ان تعقد في طهران في القريب العاجل ، فصلا جديدا من متابعة هذه القضية".

**يتبع