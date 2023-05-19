الأدميرال تنكسيري: يعد وجود الأسطول الـ86 في المياه الدولية لمدة 8 أشهر بمثابة ملحمة دائمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال علي رضا تنكسيري في إشارة إلى وجود الأسطول البحري الـ86 في المياه الدولية والإقامة لمدة 8 أشهر في هذه المياه: ان الأبطال في البحرية العسكرية قاموا بعمل رائع وجعلوا البلاد فخورة من خلال التنقل في 3 قارات كبيرة والتجول في جميع أنحاء العالم.

وأوضح: ان البحرية قوة إستراتيجية ويمكن أن تنتقل من الخليج الفارسي إلى 12 ميلاً من الساحل الأمريكي، بينما لا تستطيع بقية القوات أن تذهب إلى هذا الحد، فنحن جنود هذه الأمة ونضحي بأرواحنا من أجل الأمة. لكن ما هو متوقع هو التعامل مع أذى وسائل الإعلام الأجنبية.

وصرح قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية ان قائد الثورة يؤكد على وحدة القوات المسلحة وهؤلاء الأعداء لا يستطيعون فعل شيء لإثارة الفتنة والانقسام بين القوات المسلحة وانتصار البحرية الايرانية انتصار كبير لنا وللبلد.

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