بن حبتور: قادة النصر رموز لنا وقدوة لكل الأحرار على مستوى محور المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس حكومة الإنقاذ، عبدالعزيز بن حبتور، قال في فعالية ذكرى شهداء قادة محور المقاومة، بالعاصمة صنعاء، إن هذه الفعالية تجسد معنى التضامن والتلاحم في محور المقاومة.

وأكد بن حبتور، "نحن ننسجم انسجام كلي يرفض المشروع الغربي والمشروع الصهيوني"، مشيرا إلى أن هؤلاء الشهداء رموز لنا وقدوة لكل الأحرار على مستوى محور المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وسوريا واليمن.

بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش، أن القائد سليماني كان سيفًا بتارًا لمواجهة العدو الصهيوني ودرعا لحماية الشعب الفلسطيني.

وقال البطش، في كلمة له بالفعالية عبر الفيديو، إن القائد سليماني شكل حاضنة إسلامية للقضية الفلسطينية بعيدا عن الطائفية وأي عناوين أخرى، مشيرا إلى أن القائد سليماني دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح والتخطيط والتطوير وأفشل مخططات الولايات المتحدة في العراق وسوريا.

من جهته قال رئيس المجلس الأعلى لمجمع أهل البيت الشيخ محمد حسن أختري في كلمته عبر الفيديو من طهران، إن هذه المناسبة مناسبة أليمة وهي مناسبة لعامة المسلمين وبالأخص المقاومين.

وأكد أن الشهيد القائد سليماني وقف الى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن.

بدوره قال عضو المقاومة في الجزيرة العربية جاسم المحمد علي: "نحن نقف أمام رموز عظيمة قدمت الدماء قرابين للحفاظ على كرامة الأمة".

وأكد أن هذه الرموز العظيمة سعت بجهادها الى اظهار الإسلام الثوري وجعله الحاكم والمهيمن على امتنا للوصول الى توحيد الامة.

وشدد الشيخ علي، على أن الشيخ النمر وقادة محور المقاومة من ابرز تميزهم المكون الإلهي، وهو المهيمن على شخصياتهم والمكون المعنوي في صياغة رؤيتهم.

المصدر: المسيرة

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