ممثل حركة الجهاد في إيران: الشعب الفلسطيني يؤمن بأن الإمام الخامنئي هو قائدهم جميعاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في إيران، ناصر أبو شريف، خلال لقائه محافظ خراسان الجنوبية، جواد قناعت: "أنا سعيد جدًا لوجودي بين أهالي مدينة بيرجند اليوم ، وقد زرت في الماضي محافظة خراسان الجنوبية وهذه المدينة".

وتحدث ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في إيران ، عن معرفته بالحاج قاسم سليماني في عام 2008 وقال لقد كان الجنرال سليماني حقًا شخصية نموذجية في جميع الأبعاد والجوانب والتدين والسياسة و الجهاد وكان حقيقة شخصية فريدة ومعتدلة ولم يفرق بين المسلمين ويؤكد أن خطنا هو خط الإسلام.

وأكد أبو شريف أن الجنرال سليماني تعامل مع الآخرين على أساس مبادئ الإسلام ووفقًا لضميره وواجبه الديني ،وكان يقدم مصالح الآخرين على نفسه .

في إشارة إلى لقائه الأخير مع الشهيد سليماني ، قال: "ان الجنرال سليماني قال إنه أجرى اجتماعات عديدة مع مسؤولين من تركيا وباكستان والعراق ، كانت اكثرها غير علنية ، وفي جميع هذه اللقاءات اكد على المشاركة في قضايا المنطقة لاسيما فلسطين".

وأشار ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في إيران إلى أنه يجب ان تقدم صفات الشهيد الحاج قاسم سليماني كنموذج للشباب الشيعي والسني حتى يتوجهوا نحو قضايا الأمة الإسلامية الحقيقية ويعرفون كيف يحرروا الدول الإسلامية من براثن الأعداء.

وذكر أبو شريف: "أخبرني الشهيد الحاج قاسم سليماني في إحدى لقاءاته: "يوم القيامة من الأسئلة التي ستطرح عليّ ، هي ماذا فعلت حول قضية فلسطين؟".

وشدد على أن الحاج قاسم سليماني أكد على موضوع وحدة الأمة الإسلامية ، مشيرا إلى اننا نحن الشعب الفلسطيني نؤمن بأن آية الله الخامنئي هو قائدنا جميعا.

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