إيران وروسيا تنتجان مسلسلاً تلفزيونياً مشتركاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسعود أحمدوند بمدراء شركة بروفيت لانتاج الافلام في روسيا. وفي هذا الاجتماع، بالإضافة إلى المدير العام للشركة حضر خمسة أشخاص الذين مرتبطين به إنتاج المسلسل في هذا الاجتماع، وأشار أحمدوند إلى تطور العلاقات السينمائية بين إيران وروسيا ومشاركة القطاعين العام والخاص في البلدين للتعاون في مجال الفيلم والسينما، مضيفا نأمل أن تصل بعض مشاريع الإنتاج المشترك التي يجري التفاوض بشأنها بين ناشطي السينما الإيرانية والروسية إلى النتائج النهائية قريباً.

وأضاف: إن بداية هذه المشاريع ستفتح صفحة جديدة في العلاقات الثقافية بين البلدين، وستتشكل من خلالها إحدى طرق تعريف الشعبين الإيراني والروسي بالواقع دون وساطة من وسائل الإعلام الغربية.

وقدم إيغور تالستونوف، مدير المشروع ومخرج هذا المسلسل التلفزيوني، أثناء تقديمه لفريق صناعة الأفلام، توضيحات حول السيناريو والمواصفات الفنية والمساعدين والفريق التنفيذي لهذا المشروع.

وأضاف تالستونوف في شرحه لمخطط هذا المسلسل التلفزيوني: نحن مهتمون بصنع 10 حلقات من مسلسلنا في الجمهورية الإسلامية الايرانية بمساعدة الناشطين في السينما الإيرانية في المجالات الفنية والتقنية.

ثم تحدث مخرج هذه المسلسل وكاتب السيناريو عن محتواها ثم اتفق الطرفان على عملية تنفيذ هذا المشروع.

وتعتبر شركة بروفيت واحدة من أكثر الشركات لإنتاج الأفلام في روسيا، والتي تعمل منذ عام 1995 من خلال إنتاج أكثر من 100 فيلم ومسلسل لشبكات وطنية روسية مثل القناة الأولى وحازت الأفلام التي أنتجتها هذه الشركة على أعلى الجوائز أو كانت من بين المرشحين الرئيسيين في العديد من المهرجانات الدولية مثل أوسكار وكان وموسكو.

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