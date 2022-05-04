التوقيع على اتفاقية عقد التوأمة بين مينائي"بندر دير" الايراني و"الرويس" القطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية ان " شكيبي نسب" تحدث عن آخر الاجراءات التي تم اتخاذها في ميناء بوشهر لهذا الغرض مؤكدا التخطيط لنقل المسافرين وتصدير السلع والمساعدة البحرية وشحن السلع وغيرها كي يتم تمهيد الارضية لاقامة المونديال.

وتابع قائلا: بناء على المحادثات التي اجراها المدير العام لمنظمة الموانء والملاحة البحرية الايرانية، فقد وافقت قطر على نقل السلع والبضائع بواسطة مراكب تقليدية ويتم التخطيط لتبادل السلع دون اية مشكلة.

وقال المسؤول: سيتم الاسبوع المقبل ارسال مركبين من ميناء " بندر دير" الايراني الى ميناء " الرويس " القطري في ظل أطر خاصة حيث ستكون فترة التوقف لتفريغ وشحن السلع في غضون 72 ساعة.

وأكد " شكيبي نسب" انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة المشاكل التي قد تواجهها المراكب المرخص لها او غيرها اثناء اقامة مونديال 2022 في قطر في البحر اذ تم ايجاد التنسيق اللازم لمعالجة هذه المشاكل.

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