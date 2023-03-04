لأول مرة.. اكتشاف احتياطيات ضخمة لمعدن الليثيوم في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مدير عام إدارة الاستكشاف الجيولوجي بوزارة الصناعة الإيرانية إبراهيم علي ملابيكي بأن الجيولوجيين اكتشفوا أولى رواسب الليثيوم في إيران باحتياطيات تقدر بنحو 8.5 مليون طن من الخام.

وقال ملابيكي قوله : "إيران هي واحدة من الدول القليلة التي تتوفر فيها احتياطيات كافية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الثمينة. واكتشاف أول رواسب الليثيوم في محافظة همدان يفسح المجال أمام اكتشاف رواسب معادن ثمينة أخرى في هذه المحافظة".

ويعد الليثيوم مكونا ضروريا لإنتاج جميع بطاريات السيارات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية. كما ينتشر استخدام بطاريات أيون الليثيوم في تطبيقات عديدة أخرى بدءا من تخزين الطاقة وحتى النقل الجوي.

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