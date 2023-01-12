الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سمير أصلان من مخيم قلنديا

وأكدت الحركة أن جريمة استهداف الشهيد بدم بارد، هو استهداف لكل أبناء شعبنا الأبرياء واستمرار لسياسة الاحتلال الإرهابية التي تتصاعد على امتداد أرضنا.

واعتبرت أن استمرار الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا لن ينال من صمودهم وثباتهم على أرضهم واستعدادهم الدائم للتضحية والعطاء، داعيةً إلى استمرار انتفاضة الضفة في جميع الساحات وبجميع السُبُل لردع الاحتلال عن جرائمه المستمرة.

وتقدمت الحركة، بخالص التعزية والمواساة إلى عائلة الشهيد الكرام وإلى أهالي مخيم قلنديا الصامد، مضيفة في بيانه "سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونعاهد الشهيد على الوفاء لدمه حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات".

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