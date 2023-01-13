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١٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٧:٠٨ م

تسجيل وفاة شخص واصابة 75 شخصا بفيروس كورونا

تسجيل وفاة شخص واصابة 75 شخصا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل وفاة شخص واحد وإصابة 75 شخصا آخرين بفيروس كورونا خلال الـ 24ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية اليوم الجمعة إلى 144الفا و 723 شخصا وارتفاع اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى سبعة ملايين و 562 ألف 446 شخصا.

وتابعت، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و336 الف و 655 شخصا.

واضافت: يخضع 178 مريضاً مصاباً بكورونا للرعاية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات و حتى الآن، تم إجراء 54 مليون 869 ألف و 658 اختبارًا لكورونا في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1929702

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