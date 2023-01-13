تسجيل وفاة شخص واصابة 75 شخصا بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أضافت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية اليوم الجمعة إلى 144الفا و 723 شخصا وارتفاع اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى سبعة ملايين و 562 ألف 446 شخصا.

وتابعت، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و336 الف و 655 شخصا.

واضافت: يخضع 178 مريضاً مصاباً بكورونا للرعاية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات و حتى الآن، تم إجراء 54 مليون 869 ألف و 658 اختبارًا لكورونا في البلاد.

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